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Kasırgalardan sonra ABD'yi dev yangınlar vuruyor

Kasırgalardan sonra ABD'yi dev yangınlar vuruyor. Kaliforniya'da 17 ayrı noktada çıkan yangınlarda ölü sayısı 15'e yükseldi, 150 kişi ise kayıp. Bu yılki yangınların ABD'ye maliyeti 2 milyar doları geçti.

11 Ekim 2017 Çarşamba 14:55
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Kasırgalardan sonra ABD'yi dev yangınlar vuruyor

Son aylarda arka arkaya kasırga felaketleri yaşayan ABD'yi bu kez de dev yangınlar vuruyor.

Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 15'e yükseldi, 150 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

17 ayrı bölgede çıkan yangınlarda imalathaneler, evler ve tatil köyleri de dahil olmak üzere 2000'den fazla ev ve iş yeri yanarak büyük zarar gördü.

Toplam hasar şimdiden 1 milyar dolara dayandı.

Yetkililer, yaklaşık 100 bin dönümlük alanda etkili olan yangınlar sebebi ile 100 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edildiği ve 5 bin kişinin barınaklara yerleştirildiği yangınlarda ölü ve yaralı sayısının artmasından korkuluyor.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KaliforniyaYangınABDKasırga
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