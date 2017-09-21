Kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'ne ulaştı

Porto Riko'yu Kategori 4 şiddetinde vurduktan sonra etkisi azalan kasırganın şiddetinin yeniden Kategori 3'e yükseldiği açıklandı.
Maria kasırgası Dominik Cumhuriyeti'nde etkili oluyor. Kasırga adanın doğu kıyılarına sağanak yağış ve şiddetli rüzgar getirdi.
Porto Riko'yu Kategori 4 şiddetinde vuran (en yüksek ölçüm düzeyi Kategori 5) Maria kasırgasının gücü azalmıştı. Ancak ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) kasıganın şidddetinin yeniden Kategori 3 düzeyine çıktığını açıkladı. NHC'den yapılan açıklamada kasırganın merkezinin Dominik Cumhuriyeti'nin doğu kıyısındaki Punta Cana'nın 90 km açığı olduğu ve saatte 115 km hıza ulaşan rüzgara sahip olduğu belirtildi.
Kasırganın Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli dalgalara neden olmasının beklendiği, okyanus suyu seviyesinin tehlikeli şekilde arttığı açıklandı.
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