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Kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'ne ulaştı

Karayipler'de etkili olan ve Porto Riko'da sellere ve geniş çaplı elektrik kesintilerine neden olan Maria kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'nde etkili oluyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 17:09
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Kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'ne ulaştı

Porto Riko'yu Kategori 4 şiddetinde vurduktan sonra etkisi azalan kasırganın şiddetinin yeniden Kategori 3'e yükseldiği açıklandı.

 Maria kasırgası Dominik Cumhuriyeti'nde etkili oluyor. Kasırga adanın doğu kıyılarına sağanak yağış ve şiddetli rüzgar getirdi.

Porto Riko'yu Kategori 4 şiddetinde vuran (en yüksek ölçüm düzeyi Kategori 5) Maria kasırgasının gücü azalmıştı. Ancak ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) kasıganın şidddetinin yeniden Kategori 3 düzeyine çıktığını açıkladı. NHC'den yapılan açıklamada kasırganın merkezinin Dominik Cumhuriyeti'nin doğu kıyısındaki Punta Cana'nın 90 km açığı olduğu ve saatte 115 km hıza ulaşan rüzgara sahip olduğu belirtildi.

 Kasırganın Dominik Cumhuriyeti'nde şiddetli dalgalara neden olmasının beklendiği, okyanus suyu seviyesinin tehlikeli şekilde arttığı açıklandı.

 DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Maria KasırgasıDominik Cumhuriyeti
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