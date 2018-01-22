Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117235
ALTIN
162.153
DOLAR
3.7769
STERLİN
5.2726
EURO
4.6297

Katalan liderin kaçışı sürüyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Ekim 2017'de kaçtığı Belçika'dan ilk defa başka bir ülkeye geçti. İspanya Başsavcılığı, Puigdemont hakkında Avrupa çapında yeniden tutuklama ve iade kararının tekrar yürürlüğe alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
9 Okunma
Katalan liderin kaçışı sürüyor

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Danimarka'ya geçti. Puigdemont, Kopenhag Havalimanı’nda Katalan Ulusal Meclisi (ANC) örgütü Danimarka Sözcüsü Carlos Villaro Lassen tarafından karşılandı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği Carles Puigdemont, havalimanından açıklama yapmadan ayrıldı. Puigdemont, Ekim 2017'de kaçtığı Belçika'dan ilk defa başka bir ülkeye geçmiş oldu.

Kopenhag Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenen 'Katalonya ve Avrupa Demokrasi Konusunda Yol Ayrımında' adlı bir tartışmaya katılacak olan Carles Puigdemont, Salı günü  ise Danimarka Parlamentosundan bazı milletvekilleriyle görüşecek. Kopenhag Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bölüm Başkanı Mikkel Vedby Rasmussen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, tartışma düzenlenmesi talebinin Carles Puigdemont tarafından geldiğini söyledi.

İspanyol yargısı peşini bırakmıyor

Öte yandan Puigdemont'un Danimarka'ya ulaştığı haberlerinin ardından, İspanya Başsavcılığı, Katalan lider hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararının tekrar yürürlüğe alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Başsavcılığın kısa süre içinde bu talebi değerlendirmeye alması bekleniyor. İspanya'ya gitmesi durumunda tutuklanması beklenen Puigdemont, eski görevine dönerek Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor. 21 Aralık seçimlerinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşan ayrılıkçı partiler, Puigdemont'un adaylığı konusunda anlaşmaya varmıştı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi 1 Ekim 2017’de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitti. Referandumdan çıkan sonuca göre Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim 2017’de yapılan gizli oylamada, Katalonya Özerk Yönetimi tarafından tek taraflı bağımsızlık kararı alındı.

Katalonya Özerk Yönetimi’nin tek taraflı bağımsızlık kararı üzerine olağanüstü toplanan İspanya hükümeti, senatonun da onayıyla, anayasanın 155. maddesini yürürlüğe koyarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetti. Açılan soruşturmada Katalonya hükümeti üyeleri tutuklandı.

Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ile dört eski bakan ise Belçika’ya kaçmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü
Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü
Küresel ısınma alarm veriyor
Küresel ısınma alarm veriyor
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Azerbaycan'dan harekata destek
Azerbaycan'dan harekata destek
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü
İsrail 6 Türk'ü serbest bıraktı
İsrail 6 Türk'ü serbest bıraktı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim