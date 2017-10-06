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Katalan milletvekillerine uyarı

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya parlamentosunun bağımsızlık ilan etmesi beklenen oturumuna katılacak Katalan vekillerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıkladı

06 Ekim 2017 Cuma 16:56
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Katalan milletvekillerine uyarı

Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun pazartesi günü bağımsızlık ilan etmesi beklenen oturumunun İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmasının ardından gerginlik tırmanıyor.

Oturumu yasaklayan mahkemenin sözcüsü, bu kararı dikkate almayanların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. İspanya hükümeti Anayasa'nın 155'inci maddesi uyarınca Katalonya Özerk Bölgesi'nin yetkilerini alma ve bölgenin özerklik statüsünü iptal etme hakkına sahip.

Katalonya Başbakanı Carles Puigdemont daha önce yaptığı açıklamada, İspanyol yetkililerin kendisini tutuklamasından korkmadığını söylemişti. Avrupa Birliği'ni de eleştirerek, "AB içinde İspanyol polisinin tutumu neden sert biçimde eleştirilmiyor? Katalonya'da referandum günü yaşananlar Türkiye, Polonya ya da Macaristan'da olsaydı, öfke çok büyük olurdu” dedi.

Halkı ayaklanmaya teşvik etmekle suçlanan bazı Katalan yetkililer ise bugün ulusal mahkemede hakim önüne çıkacak.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 06.10.2017 16:58
Anahtar Kelimeler:
BağımsızlıkParlementoKatalonyaİspanya
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