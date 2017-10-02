Katalonya'da durum karışık

Puigdemont, referandum sonuçlarıyla birlikte tek taraflı bağımsızlık ilan etmenin de önünün açıldığını ifade etti. Puigdemont, diğer önde gelen Katalan liderlerle birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, "Bu umut ve acı dolu günde, Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkı kazanmıştır.

Hükümetim önümüzdeki birkaç gün içerisinde bugünkü oylamanın sonuçlarını halkımızın egemenliğinin vücut bulduğu Katalan parlamentosuna yollayacak" dedi.

Puigdemont ayrıca Avrupa Birliği'nin artık "kafasını başka yöne çevirmeyi sürdüremeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Katalonya Özerk Yönetimi Sözcüsü Jordi Turull, referandumda 2,3 milyon geçerli oy kullanıldığını ve halkın yüzde 90,09'unun bağımsızlığa destek verdiğini açıkladı. Referandumda 'hayır' oylarının oranı ise yüzde 7,87 oldu. Katalonya'da yaklaşık 5 milyon 300 bin seçmen bulunuyor. Böylece katılım oranı da yüzde 42,3 olarak gerçekleşti.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy,'Bugün bir bağımsızlık referandumu yapılmadı' ifadelerini kullanan Rajoy, Katalonların büyük çoğunluğunun 'ayrılıkçıların yolundan gitmediğini' ve oy kullanmadığını ifade etti. Rajoy, en az 760 kişinin polis müdahalesiyle yaralandığı referandumda güvenlik güçlerine 'kanunu korudukları ve görevlerini icra ettikleri' için teşekkür etti.

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