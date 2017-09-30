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Katalonya'da gerginlik dorukta

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık referandumuyla ilgili gerginlik giderek artmaya başladı

30 Eylül 2017 Cumartesi 16:01
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Katalonya'da gerginlik dorukta

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde referandum için belirlenen 1 Ekim'e saatler kala, oy kullanma yeri olarak açıklanan okulların kapatılmasını önlemeye çalışan bağımsızlık yanlısı gruplar, yanlarına çocuklarını da alarak okullarda sabahladı.

Bölge genelinde 60 bin gönüllünün oy kullanılacak okulların kapatılmaması için eylem başlattığı, okullara girmek için de kültürel aktiviteler organize ettiği bildirildi. Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın ise kamu düzenini riske atmamak için ailelerin birkaç okulda içeriye girmesine izin verdiği belirtildi.

Öte yandan Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinin (TSJC) verdiği talimata göre, Mossos d' Esquadra'nın 1 Ekim sabah 06.00'a kadar kamuya ait tüm binaları kapatması gerektiği aktarıldı. Katalonya yerel hükümetinin, internet üzerinden oy kullandırma girişimi ise jandarmanın müdahalesiyle engellendi.

Başta Barselona olmak üzere Katalonya genelinde kamu binaları ve okulların önünde güvenlik önlemleri artırılırken, Barselona'da İspanya hükümetini temsil eden valilik binasının önü çok sayıda polis aracı ve demir parmaklıklarla güvenlik koridoruna alındı. AA

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKatalonya özerkEkimBağımsızlıkGerginlik
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