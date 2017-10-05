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Katalonya'daki Türkler tedirgin

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yaşanan gerginlik bölgedeki Türkler tarafından tedirginlikle takip ediliyor.

05 Ekim 2017 Perşembe 16:46
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Katalonya'daki Türkler tedirgin

İspanya'da resmi kayıtlara göre, yaklaşık 6 bin Türk vatandaşının bin 400'ü Katalonya bölgesinde yaşıyor. Katalonya'daki Türkler, genel olarak bölgedeki bağımsızlık girişimlerinden dolayı iş ve güvenlik konusunda tedirginlik duyduklarını ancak gündelik yaşamlarına sakin şekilde devam ettiklerini belirtiyor.

Barselona'da Türk vatandaşları, Katalonya'da yaşananların gelecek planlarını etkilemediğini belirtiyor. Barselona'da turizm sektöründe çalışan Umut Kamacı, yasa dışı bağımsızlık referadumuyla ilgili çıkan olayların işlerine olumsuz yansıdığını belirtti.

Kamacı, "Hem bu hafta sonu hem de ay sonunda Barselona'da iki büyük sağlık kongesi var. Ancak müşterilerden çok sayıda iptaller almaya başladık. Neredeyse her gün müşteriler telefon açıp, 'Gelirsek herhangi bir sıkıntı olur mu' diye bize soruyor. Aynı sorun futbol maç gruplarında da var. Büyük gruplar ve önemli firmalar rahat bir şekilde gelip Barselona maçını izlemek istiyor. Barselona'nın olaylara tepki göstermek için Las Palmas maçını seyiricisiz oynama kararı da tedirgin bir ortam yarattı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Katalonyadaki Türkler TedirginKatolanyaTürkAvrupaözerklik
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