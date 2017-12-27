Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444

Katalonya krizi İspanya'yı tökezletmedi

İspanya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin getirdiği belirsizliğe rağmen yılın son çeyreğinde yüzde 0.8 büyümesinin beklendiğini açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:14
7 Okunma
Katalonya krizi İspanya'yı tökezletmedi

Yılın son üç ayında yüzde 0.8'lik bir büyüme öngören banka, yüksek ihracatın bağımsızlık girişimleriyle beraber ortaya çıkan Katalonya'daki ekonomik kaybı dengelediğini bildirdi. Son çeyrekteki büyümeye ilişkin resmi veriler, gelecek ay ulusal istatistik kurumu tarafından açıklanacak.

İspanya ekonomisinin 2017'de yüzde 3.1 büyümesi bekleniyor. Ancak hükümet 2018'e ilişkin büyüme beklentisini Katalonya krizi nedeniyle yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e çekti.

2013'ün sonlarına doğru resesyondan çıkan İspanya, özellikle turizm sayesinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Katalonyaİspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail tutuklulara işkence yapıyor
İsrail tutuklulara işkence yapıyor
Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısı azaldı
Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısı azaldı
Irak DEAŞ'ın fişini çekemedi
Irak DEAŞ'ın fişini çekemedi
Suud vuruyor çocuklar ölüyor
Suud vuruyor çocuklar ölüyor
ABD, faturayı BM'ye kesti
ABD, faturayı BM'ye kesti
Sudan'da ortak bildiri
Sudan'da ortak bildiri
'Suriye'de gerekirse yine ağırlığımızı koyarız'
'Suriye'de gerekirse yine ağırlığımızı koyarız'
Rumlar Türklere karşı yek vücut
Rumlar Türklere karşı yek vücut
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok
Kurz, Türkiye'nin AB'de yeri yok

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim