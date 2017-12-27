Katalonya krizi İspanya'yı tökezletmedi

Yılın son üç ayında yüzde 0.8'lik bir büyüme öngören banka, yüksek ihracatın bağımsızlık girişimleriyle beraber ortaya çıkan Katalonya'daki ekonomik kaybı dengelediğini bildirdi. Son çeyrekteki büyümeye ilişkin resmi veriler, gelecek ay ulusal istatistik kurumu tarafından açıklanacak.

İspanya ekonomisinin 2017'de yüzde 3.1 büyümesi bekleniyor. Ancak hükümet 2018'e ilişkin büyüme beklentisini Katalonya krizi nedeniyle yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e çekti.

2013'ün sonlarına doğru resesyondan çıkan İspanya, özellikle turizm sayesinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri.