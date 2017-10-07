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Katalonya krizine çare aranıyor

İspanya'da binlerce kişi, ülkenin doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'nde bağımsızlık yanlısı girişimlerin yol açtığı siyasi, ekonomik ve sosyal gerginliğe karşı meydanlara çıkarak "Konuşalım" temalı eylem yaptı.

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:38
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Katalonya krizine çare aranıyor

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan mesajlarla, Katalonya başta olmak üzere İspanya'nın birçok bölgesinde düzenlenen eylemler için belediye binalarının önündeki meydanlar seçildi. Eylemlerde bayrak taşımayan ve siyasi sloganlardan uzak kalmaya özen gösteren İspanyollar, çözüm bulmak adına siyasetçiler arasında diyaloğun başlatılması gerektiğine dikkati çekmek için beyaz kıyafetler giydi.

"Konuşalım" yazılı pankartlar taşıyan binlerce kişi, "Siyasetçiler daha fazla böyle devam edemez. Çünkü bizi karşı karşıya getirip bölüyorlar. Bu ülke bir kere iç savaş gördü. Bir dahasını hak etmiyor" mesajını vermeye çalıştı.

Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlık Konutu'nun bulunduğu Jaume Meydanı'nı dolduran kalabalık da Katalanca ve İspanyolca "Konuşalım" yazılı dövizler taşıdı.

Maria adındaki 53 yaşındaki bir gösterici, "Ben İspanyol'um ve Katalonya'da yaşıyorum. Katalonya'yı da, İspanya'yı da seviyorum. Artık bu kavgalar, gerginlikler bitsin istiyoruz. Siyasetçiler işlerini yapmalılar. Konuşalım ve sorunları çözelim. Birlikte yaşamak istiyoruz, nefret değil" dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2017 20:40
Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaözerk YönetimKatalonyaİspanya
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