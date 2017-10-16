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Katalonya'ya 3 gün mühlet

İspanya hükümeti, Pazartesi günü ülkenin doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'a "askıya alınmış bağımsızlık ilanıyla neyi kast ettiğini" netleştirmesi için Perşembe günü saat 10.00'a kadar süre verdi

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:37
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Katalonya'ya 3 gün mühlet

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, "Diyalog yasalar çerçevesinde ve maksimum şeffaflıkta olmalıdır. Katalonya yerel hükümetinin yasallığa dönmesi için halen zaman var. Hükümet olarak alacağımız kararları önlemek halen Puigdemont'un elinde" diye konuştu. 

Santamaria, İspanya hükümeti için Anayasa'nın 155'inci maddesinin 'özerklik haklarının askıya alınması' değil, "Anayasa ve özerk yönetim statüsüyle bağlantılı olarak yerel yönetimin idaresinin ve yasallığının yeniden istikrara kavuşturulması" anlamına geldiğini vurguladı. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Puigdemont ise İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a bir mektup göndererek, bağımsız bir devlet kurma talebini yineledi. Puigdemont, 1 Ekim'deki referandumun siyasi sonuçlarının askıya alınmasının gerekçesinin, çatışma değil çözüm arzusunda olmalarından kaynaklandığını belirtti. Bu arada İspanyolların, Katalan ürünlerini boykot etmesi dolayısıyla 2 haftada İspanya genelinde Katalan mallarının tüketimi yüzde 25'ten fazla düştü. Boykotun özellikle Katalonya'daki KOBİ'leri zor durumda bıraktı.
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Anahtar Kelimeler:
İspanyaHükümetiPazartesi
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