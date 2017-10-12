Katalonya'ya beş gün süre tanındı

Katalonya Özerk Bölgesi'nin 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu sonrası kriz tırmanıyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, salı akşamı yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'a, bağımsızlık ilanı konusundaki tavrını netleştirmesi için beş gün süre verdi.

Puigdemont'a mektup gönderen Rajoy, Katalan liderden, resmen bağımsızlık ilan edip etmediğine dair cevabını pazartesi gününe kadar iletmesini istedi. Puigdemont, vereceği cevapta bağımsızlık ilan ettiğini söylerse, Katalan yönetimine bu kararından dönmesi için de 19 Ekim Perşembe gününe kadar süre tanınacak. Aksi takdirde Rajoy, İspanya anayasasını ihlal eden bölgesel yönetimlerin merkezi hükümet kontrolüne geçmesine olanak tanıyan 155’inci maddeyi işletecek.

Rajoy, çarşamba günü bakanlar kurulunun olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Puigdemont’tan "Salı akşamı bölge parlamentosunda kullandığı anlaşılması mümkün olmayan ifadelerin tek taraflı bağımsızlık ilanı anlamına gelip gelmediğine" açıklık getirmesini istemişti. Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlık ilanından vazgeçmemesi halinde, anayasanın 155’inci maddesinin uygulanabileceğini belirtmişti. Rajoy parlamentoda yaptığı konuşmada da sert tutumunu sürdürdü. İspanya Başbakanı, "Demokratik kanunlar ve itaatsizlik, yasa dışılık arasında arabuluculuk mümkün değildir" dedi. Rajoy ayrılıkçı Katalan yönetimini anayasal düzene saygılı olmaya çağırdı.