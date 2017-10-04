Katalonya yönetimine Kral uyarı

Barcelona'daki yönetimin yasaların dışına çıktığını söyleyen Kral Felipe bölgenin ve bütün İspanya'nın ekonomik ve sosyal istikrarının tehlikeye atıldığını ve anayasal düzeni tesis etmenin devletin sorumluluğunda olduğunu kaydetti. Kral Felipe televizyondan yayınlanan konuşmasında İspanya'nın zor bir dönemden geçmekte olduğunu, ancak güçlükleri aşıp ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Bütün İspanyoları "itidale ve umutlu olmaya davet ettiğini" söyleyen Felipe, "demokratik saygı gösterilmeden birlikte yaşamanın mümkün olmayacağını" sözlerine ekledi. 1 Ekim'deki referandum sırasında polisin ayrılıkçılara yaptığı sert müdahale sırasında 900'e yakın kişi yaralanmıştı. Salı günü düzenlenen protesto yürüyüşüne yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carlos Puigdemont ise yakında İspanya'dan bağımsızlıklarını ilan edeceklerini duyurdu. Puigdemont İngiliz BBC televizyonuna verdiği mülakatta en geç önümüzdeki hafta gerekli adımları atacaklarını söyledi. Madrid'deki merkezi hükümetin müdahalede bulunmasının hata olacağını belirten Puigmont Katalonya bölgesel yönetimi ile Madrid arasında görüşme yapılmadığını bildirdi. Merkezi hükümet devlet memurlarının Katalanlar tarafından takibe alındığını duyurdu. İçişleri bakanı Juan İgnacio Zoido bu duruma son vermek için "gerekli her türlü" önleme başvurulacağını söyledi. DIŞ HABERLER

