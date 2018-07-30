'Katar, ablukanın üstesinden geldi'

Anadolu Ajansı'na konuşan Al Sani, bölgesel ve küresel zorluklara rağmen "ekonomiyi çeşitlendirme" planıyla desteklenen "kendi kendine yeterliliğin" 2030'da bölge ekonomileri arasında Katar'ın alametifarikası olacağını belirtti.

Katar'ın yerel ekonomik göstergelerinin şekillenmesinde doğal kaynakların katkısı olduğuna işaret eden Al Sani, petrol dışı sektörleri desteklemek için bu doğal kaynaklardan yararlanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Al Sani, ablukacı ülkelerin kara, hava ve deniz trafiğini Katar şirketlerine kapatması ve her türlü engelleme girişimlerine rağmen Katar'ın doğal gaza talebin yükseldiği bir ortamda bunu dünya piyasalarına ihraç etmeyi başardığını ve en önemli doğal gaz ihracatçılarından biri olduğunu dile getirdi.

Katarlı Bakan ayrıca ülkesinin, dünyanın farklı noktalarına uzanan en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz boru hattına sahip olduğunun altını çizdi.

Al Sani, "Katar, Hamed Limanı ve Uluslararası Hamed Havalimanı sayesinde ablukanın yansımalarının üstesinden geldi" diyerek söz konusu liman ve havalimanının bölgedeki en büyükler arasında yer aldığını söyledi.

Bakan, hâlihazırda yılda 30 milyonun üstünde yolcu ağırlayan Uluslararası Hamed Havalimanı'nın gelecek dönemde genişletilmesiyle yılda ortalama 50 milyon yolcu ağırlayacak kapasiteye ulaşacağını aktardı.

AA