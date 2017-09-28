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Katar Barzani'ye havayı kapattı

Katar Hava Yolları, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine yönelik tüm uçuşları yarından itibaren askıya alacağını duyurdu.

28 Eylül 2017 Perşembe 17:25
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Katar Barzani'ye havayı kapattı

Katar Hava Yolları, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerine yönelik tüm uçuşları yarından itibaren askıya alacağını duyurdu. Katar Hava Yolları'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Erbil ve Süleymaniye seferlerinin, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun talebi üzerine 29 Eylül'den 1 Ekim tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elinde bulundurduğu sınır ve havalimanlarının kontrollerini 3 gün içinde Bağdat'a teslim etmesini istemişti. Erbil yönetiminin söz konusu talebi reddetmesi üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan dün sabah yapılan yazılı açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edilmişti. AA

Anahtar Kelimeler:
KatarKatar Hava YollarıIrakErbilSüleymaniye
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