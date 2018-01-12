Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.318
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1448
EURO
4.5487

Katar BMGK'ye şikayette bulundu

Katar'ın, BAE'ne ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BAE'yi BMGK'ne şikayet etti.

12 Ocak 2018 Cuma 16:51
8 Okunma
Katar BMGK'ye şikayette bulundu

Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BAE'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayet ettiği bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre, Katar'ın BM Temsilciliği, BAE'ye ait bir savaş uçağının Katar hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle BMGK'ye şikayette bulundu.

 Bir nüshasının da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletildiği aktarılan şikayette, olayın Katar'ın otoritesi, sınır ve toprak güvenliği ile uluslararası kanunlara açıkça aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca ihlallerin sürmesi halinde Katar'ın uluslararası kanunlar uyarınca meşru hakkını müdafaa ederek hava sahasını, sınırlarını ve milli güvenliğini savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Konuya ilişkin BAE'den henüz açıklama gelmedi.

Sınır ihlalinin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında krizinin başlamasından bu yana ilk kez yaşanması dikkati çekti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
KatarBAEBirleşik Arap EmirlikleriBM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunus'ta hayat pahalılığı protestosu sindirildi
Tunus'ta hayat pahalılığı protestosu sindirildi
ABD'den Guam adasına yeni yığınak
ABD'den Guam adasına yeni yığınak
AB'den İsrail'e konut tepkisi
AB'den İsrail'e konut tepkisi
Referandumun iptali ön şart
Referandumun iptali ön şart
Çin iki navigasyon uydusu fırlattı
Çin iki navigasyon uydusu fırlattı
Trump mültecilere küfür etti
Trump mültecilere küfür etti
Macron'dan Trump'a İran çağrısı
Macron'dan Trump'a İran çağrısı
90 bin kişi yerinden oldu
90 bin kişi yerinden oldu
Yunanistan Lozan'ı takmadı
Yunanistan Lozan'ı takmadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim