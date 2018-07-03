Katar 'hac' sorununu BM'ye taşıdı

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM)İnsan Hakları Konseyi ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile Din ve İnanç Özgürlüğünden Sorumlu Özel Raportörüne Suudi Arabistan'ın Katarlı hacılara uyguladığı engellemelerin kaldırılmasıyla ilgili yazı gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, engellemelerin devam etmesi ve Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet edenlerin ibadetlerini yerine getirmeleri konusunda hiçbir olumlu adım atmamasından endişe duyulduğu kaydedildi. Komite Başkanı Ali bin Samih el-Merri, söz konusu yazılarda "Katarlıların da diğer Müslümanlar gibi hac farizasını yerine getirebilmesi için Suudi Arabistan'a yönelik acil tedbirler alınması" çağrısında bulundu.

Merri gönderilen yazılarda, hac mevsimi yaklaşmasına rağmen Katar'dan Suudi Arabistan'a doğrudan uçuş yasağının sürdüğüne, iki ülke arasındaki kara sınırının kapalı olduğuna ve hacıların buradan girişine izin verilmediğine, hacıların elektronik kayıt işlemlerinin de yapılmadığına dikkati çekti.

AA