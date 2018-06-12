Katar haklı bulundu

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle divana başvurduğu belirtildi. Açıklamada, Katar'ın, halkının BAE'den sınır dışı edildiği, ülkeye alınmadığı, hava sahası ve limanların halkına kapatıldığını iddia ederek, BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade edildi.

Şikayetlerin arasında BAE'deki Al Jazeera televizyonunun ofislerinin kapatılması, Katar halkının düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve nefrete teşvik konularının da yer aldığı kaydedildi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'a yönelik ablukayla alakalı yasa dışı uygulamaları ve ihlalleri nedeniyle BAE aleyhine UAD'de dava açtıklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017, 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletlere (BM) başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti. Buna karşın BAE de Katar'ın şu ana kadar 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri sürmüştü.

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