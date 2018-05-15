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Katar'ı Trump'ın damadı cezalandırmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın New York'ta bulunan gayrimenkullerine yatırım yapmadığı için Katar'ın diğer diğer Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınmasına önayak olduğu iddia edildi

15 Mayıs 2018 Salı 17:03
Katar'ı Trump'ın damadı cezalandırmış

Katarlı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kushner üzerinde 'yasadışı bir etkisi' olduğu suçlamasında buludu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililerin, konuyla ilgili olarak ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturmakla görevli özel savcı Robert Mueller'a bilgi vermeyi reddettiği de belirtildi.

Kushner'ın yabancı yetkililerle, Beyaz Saray'ın politikalarını etkileyecek görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Mueller, tanıklara Kushner'ın ailesinin gayrimenkul yatırımlarına finansman sağlama girişimlerine dair sorular yöneltti. Kushner'ın girişimlerine örnek olarak özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Katar, Rusya ve Çin'den kimi isimlerle yaptığı görüşmeler gösterildi.

Katarlı bazı yetkililerin, Kushner'ın yanı sıra dönemin ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve dönemin  Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon'ın da olduğu ekibi ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Aralık 2016'da Trump Tower'da yaptığı bir görüşmeye dair 'sakıncalı bilgilere' sahip olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Kushner ailesi New York'ta 5. Cadde (Avenue) 666 numarada yer alan en önemli gayrimenkulleri için Katar Varlık Fonu'ndan yatırım talebinde bulundu, ancak fon Kushner ailesine ret cevabı verdi.
DIŞ HABERLER

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