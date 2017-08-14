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Katar ile Pakistan arasında yeni denizyolu

Katar ile Pakistan arasında ticaret ürünleri sevkiyatının doğrudan yapılması için yeni denizyolu hattının açıldığı bildirildi

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Katar ile Pakistan arasında yeni denizyolu

Katar'da hükümete bağlı Katar Limanları Yönetim Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'daki Hamed Limanı ile Pakistan'ın Karaçi kentindeki liman arasında haftalık deniz seferlerinin başlatıldığı belirtildi. Söz konusu yeni denizyolu hattı kapsamında 1200 konteyner yüklü geminin Karaçi'den Katar'a doğru yola çıktığı belirtildi. İki ülke arasında düzenlenecek seferlerin, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'nın Hamed Limanı'nın uluslararası ve bölgesel konumunu öne çıkarma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, bu adımın Pakistan ile Katar arasındaki ticareti de hareketlendireceği kaydedildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da 'teröre destek verdiği' ve 'düşmanca tutumlar' sergilediği suçlamasıyla Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Hava sahalarını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. DIŞ HABERLER

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