Katar krizine BM karışmayacak

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çin’in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, BM Güvenlik Konseyi’nin komşu ülkelerle arasındaki görüş farklılıklarını bizzat gidermesi için Katar’a çağrıda bulunduğunu söyledi. Liu ‘en isabetlisinin, ihtilafa taraf olan ülkelerin diyalog ve istişare yoluyla krizi çözüme kavuşturmaları olabileceğini Güvenlik Konseyi’nin başka alternatif görmediğini’ söyledi. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, krizi çözüme kavuşturma imkânlarını görüşmek üzere cuma günü Güvenlik Konseyi temsilcileriyle bir araya gelmişti. El Cezire televizyonu, El Sani’nin, Güvenlik Konseyi’nden Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin Katar’a uyguladıkları ambargoyu kaldırmalarını sağlamasını talep ettiğini bildirdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn 5 Temmuz’da diplomatik ilişkilerini kestiği Katar’a ulaşım ve ticaret ambargosu uygulamaya başlamıştı.

Katar’ı terörizmi desteklemekle suçlayan söz konusu ülkelerin Katar yönetimine ilettikleri talepler listesinde El Cezire televizyonunun kapatılması da bulunuyor. Katar, talepleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Taleplerin yerine getirilmesi için Katar’a tanınan süre Pazar gecesi dolmuş ve ültimatoma uyulmaması nedeniyle süre 48 saat uzatılmıştı.

Katar’dan IMO’ya şikayet

Katar’ın, denizcilik güvenliğini etkileyen ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle kendisiyle ilişkilerini kesen bazı Arap ülkelerini, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) şikayet ettiği bildirildi. Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti’nin, İngiltere’nin başkenti Londra’da IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Katar’la diplomatik ilişkileri kesen ülkelerin, denizcilik üzerinde ciddi tehlike ve zararlar oluşturan uluslararası denizcilik anlaşmalarına ilişkin ihlallerinin ele alındığına dikkat çekilen haberde, Saliti’nin, Lim’e Katar’a yönelik uygulanan abluka nedeniyle denizcilik güvenliğini etkileyen ihlallere ilişkin bir dosya takdim ettiği aktarıldı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran’da yaptıkları açıklamayla, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar’a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı. DIŞ HABERLER