Katar masaya oturmaya hazır

Kuveyt'in Er-Ray gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani aracılığıyla Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed es-Sabah'a mektup gönderdi.

Mektupta, Katar'ın, Kuveyt Emiri Sabah'ın Körfez'deki anlaşmazlıkları bitirmek ve Körfez krizine çözüm bulmak için çağrı yapacağı herhangi bir toplantıya katılmayı onayladığı ifade edildi. Katar'ın açık ve şeffaf olmayı, dikteleri ve ön şart sunulmamasını temenni ettiği aktarılan haberde, Kuveyt'teki son Körfez zirvesinde anlaşmazlıkların çözümü için önerilen yeni mekanizmanın hayata geçirilmesini umduğu kaydedildi.

Kuveyt Emiri Sabah, birkaç hafta önce Körfez ülkelerinin liderlerine mektup göndererek krize çözüm bulmayı ümit ettiğini bildirmişti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

AA