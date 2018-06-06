Katarlı umrecilere Suudi engeli

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, Riyad yönetiminin Katarlı umrecilere yönelik uyguladığı engel ve keyfi uygulamaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Katarlı umrecilere yönelik uyguladığı engel ve keyfi uygulamalar devam ediyor" denildi.

Uygulanan engel ve keyfi uygulamaların birçok delilinin olduğu belirtilen açıklamada, "Umre ziyareti yapmak isteyenler için kara yolu tamamen kapalı. Ayrıca Doha'dan Cidde'ye giden yol da kapalı. Katarlıların Suudi Arabistan topraklarına girebilmesi ise ilgili görevlilerin keyfi uygulamasına kalmış" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu engellerin sadece Katar vatandaşlarına uygulandığı vurgusu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Katarlı vatandaşların umre yapmalarına yönelik açıklama yapmasının garip bir durum olduğu belirtildi.

Hava yolu şartı bile var

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Salı günü Katar'da yaşayanlar için ramazanın kalan günlerinde 'hava yolu' şartı ve Suudi Arabistan'a ait şirketlerle yapılacak umre ziyareti için izin verileceği yönünde yapılan açıklama Katarlılar tarafından reddedilmişti.

Bakanlık Katarlıların umre yapabilmesi için 'Katar Havayolları-Qatar Airways' dışında başka bir hava yolu şirketiyle gelmeleri şartını devam ettiriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi seneler önce planlandı

Eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim Al Sani, ABD'deki soruşturmaların Körfez krizinin seneler önce planlandığını ortaya çıkardığını söyledi.

Hamad bin Casim Al Sani, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargonun yani Körfez krizinin 1. yılında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkeme karşı sunacağınızı söylediğiniz deliller nerede? ABD'deki soruşturmalar, Körfez krizinin uzun yıllar önce planlandığını ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.