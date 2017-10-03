Katliamın bilançosu ağırlaşıyor

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, yaralı sayısının ise 527 olduğunu duyurdu. Saldırganın olay sırasında kullandığı otel odasında 16 otomatik tüfek bulunduğunu aktaran Lombardo, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gün içinde saldırgan Paddock'un evine girdiğini bildirdi. Şerif, evdeki aramalarda 18 silah ve binlerce merminin yanı sıra saldırganın aracında amonyum nitrat bulunduğu bilgisini verdi. Ayrıca olayın yaşandığı Las Vegas'ın Clark ilçesinde olağanüstü hal ilan edildi. Öte yandan, saldırganın babası Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın 'en çok arananlar' listesinde olduğu ortaya çıktı. Amerikan medyasının paylaştığı 1969 yılına ait ilanda, Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldığı ifade ediliyor. FBI, banka soygunculuğu, araç hırsızlığı ve silah taşıma gibi suçlardan aranan baba Paddock'u 'psikopat', 'silahlı ve tehlikeli' olarak niteliyor. DIŞ HABERLER