Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
103908
ALTIN
146.086
DOLAR
3.5695
STERLİN
4.7309
EURO
4.1959

Katliamın bilançosu ağırlaşıyor

Las Vegas'taki konser alanına Amerikan vatandaşı Stephen Paddock tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 59'a yükseldi

03 Ekim 2017 Salı 17:43
6 Okunma
Katliamın bilançosu ağırlaşıyor

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, yaralı sayısının ise 527 olduğunu duyurdu. Saldırganın olay sırasında kullandığı otel odasında 16 otomatik tüfek bulunduğunu aktaran Lombardo, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gün içinde saldırgan Paddock'un evine girdiğini bildirdi. Şerif, evdeki aramalarda 18 silah ve binlerce merminin yanı sıra saldırganın aracında amonyum nitrat bulunduğu bilgisini verdi. Ayrıca olayın yaşandığı Las Vegas'ın Clark ilçesinde olağanüstü hal ilan edildi. Öte yandan, saldırganın babası Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın 'en çok arananlar' listesinde olduğu ortaya çıktı. Amerikan medyasının paylaştığı 1969 yılına ait ilanda, Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldığı ifade ediliyor. FBI, banka soygunculuğu, araç hırsızlığı ve silah taşıma gibi suçlardan aranan baba Paddock'u 'psikopat', 'silahlı ve tehlikeli' olarak niteliyor. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Las VegasAmerikanSilahlı Saldırı59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim