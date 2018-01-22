Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117235
ALTIN
162.153
DOLAR
3.7769
STERLİN
5.2726
EURO
4.6297

Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü

Kazakistan'ın kuzey ve doğu eyaletlerinde hava sıcaklığının eksi 45 dereceye düşmesi nedeniyle 'kutup soğukları' alarmı verildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:34
52 Okunma
Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü

Kazakistan Meteoroloji Hizmetleri Kazgidromet'ten yapılan açıklamada, Akmola, Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Karaganda ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 dereceye kadar düştüğü ve soğukların ülkenin güney doğusuna kadar ulaşacağı duyuruldu.

Dünyanın Moğolistan'ın başkenti Ulanbator’dan sonra ikinci en soğuk başkenti Astana'da termometreler eksi 35 dereceyi gösterirken hissedilen hava sıcaklığının ise eksi 50 derece olduğu kaydedildi.

Aşırı soğuklar nedeniyle başkentte ilk ve ortaöğretimde eğitime bir gün ara verildi. Soğukların devam etmesi beklendiği için okullarda eğitime verilen aranın uzayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, sosyal medyadan, araç sahiplerinin soğukta yürümek zorunda kalanları araçlarına alması çağrısında bulunulurken bazı eczane ve dükkanların da kapılarına, "Donduysanız içeri girip ısının ve sıcak çay için" yazılı notlar asıldığı görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanSoğuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Slovenya Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Katalan liderin kaçışı sürüyor
Katalan liderin kaçışı sürüyor
Küresel ısınma alarm veriyor
Küresel ısınma alarm veriyor
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Dünyanın serveti yüzde 1’in cebinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Lavrov: ABD, Esad'a alternatif peşinde
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Davos Zirvesi yarın başlıyor
Azerbaycan'dan harekata destek
Azerbaycan'dan harekata destek
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü
Netanyahu'dan 'Ürdün' teşekkürü
İsrail 6 Türk'ü serbest bıraktı
İsrail 6 Türk'ü serbest bıraktı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim