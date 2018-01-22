Kazakistan eksi 50 dereceyi gördü

Kazakistan Meteoroloji Hizmetleri Kazgidromet'ten yapılan açıklamada, Akmola, Kuzey Kazakistan, Pavlodar, Karaganda ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 dereceye kadar düştüğü ve soğukların ülkenin güney doğusuna kadar ulaşacağı duyuruldu.

Dünyanın Moğolistan'ın başkenti Ulanbator’dan sonra ikinci en soğuk başkenti Astana'da termometreler eksi 35 dereceyi gösterirken hissedilen hava sıcaklığının ise eksi 50 derece olduğu kaydedildi.

Aşırı soğuklar nedeniyle başkentte ilk ve ortaöğretimde eğitime bir gün ara verildi. Soğukların devam etmesi beklendiği için okullarda eğitime verilen aranın uzayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, sosyal medyadan, araç sahiplerinin soğukta yürümek zorunda kalanları araçlarına alması çağrısında bulunulurken bazı eczane ve dükkanların da kapılarına, "Donduysanız içeri girip ısının ve sıcak çay için" yazılı notlar asıldığı görüldü.

AA