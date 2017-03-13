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KBY’de pilot adayları yetiştiriliyor

Irak’ın Kuzeyi’nde devlet kurma alt yapısını tamamlayan Barzani, Süleymaniye’de şimdilik “tarım amaçlı” uçuş eğitimi veren bir havacılık şirketi kurdurdu.

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KBY’de pilot adayları yetiştiriliyor

IKBY'nin Süleymaniye kentinde, daha önce “ziraat amaçlı” kullanılan uçak pistinde şimdi özel bir şirket tarafından gençlere uçuş eğitimi verilerek geleceğin pilotları yetiştiriliyor.  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kent merkezinin kuzeybatısındaki Arbat bölgesinde yer alan, “ziraat amaçlı” ve tarım alanlarının ilaçlanması için 2005 yılında kurulan uçak pisti yaklaşık 90 dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor. Şu anda uçak pistinde tarım alanlarının ilaçlanmasının yanı sıra, özel bir şirket tarafından açılan pilotluk akademisinde, uçuş eğitimi veriliyor.  DIŞ HABERLER

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