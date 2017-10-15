Kerkük diken üstünde

Irak güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'ye Kerkük kent merkezindeki 'havalimanı, askeri üsler ve petrol kuyularını' teslim etmesi için yerel saatle 15 Ekim Pazar günü 01.00'e kadar tanıdığı mühlet saatler önce sona erdi.

Kerkük halkı, Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri arasında Cumartesi gecesi çıkması muhtemel çatışma sebebiyle gergin bir gece geçirdi. Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri konuya dair yaptığı açıklamada, "Peşmerge'ye saldırı emri almadıkları ve bu yöndeki tüm haberlerin asılsız olduğunu" söyledi.

Söz konusu açıklamanın ardından bölgede durum kısmen de olsa sakin seyrediyor. Haftanın ilk iş günü olması itibarıyla da kentteki tüm devlet daireleri ve kurumlarında normal işleyiş devam ediyor. Dükkanlar ve daha önce güvenlik gerekçesiyle kapanan yollar trafiğe açılmış durumda.

Bu arada Haşdi Şabi'nin bölgeye 'askeri sevkiyatı' devam ediyor. Haşdi Şabi, Tuzhurmatu'daki konuşlanmasını da artırdı. Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu ilçesi Kerkük kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafede yer alıyor.

AA