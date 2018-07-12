Kerkük'te hesapları tutmadı

Türkmenlerin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu dile getiren uzmanlar, Kerkük'ün "Irak'ın özeti" gibi olduğuna dikkati çekti ve bölgede tüm kesimlerin kaygılarının giderildiği bir çözümün ülke için umut olacağının altını çizdi. Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü, 1959'un temmuz ayında Irak'tan Türk varlığını söküp atmak isteyen mihrakların büyük bir katliam yaptığını anımsattı.

Osmanlı'dan kopup yeni bir ülke olan Irak'ta 1924 ve 1946'da da buna benzer olaylar yaşandığını hatırlatan Hürmüzlü, "Gaye Türkmenleri yıldırmak, korkutmak ve Kerkük ile civar bölgeleri Türkmen varlığından arındırmaktı ancak hesap tutmadı. Irak Türkmenleri kenetlendi ve bu zalimlerle yandaşlarına direndi. 'Kerkük Türk'tür, Türk kalacak' sloganı bir hayat tarzı oldu" diye konuştu.

AA