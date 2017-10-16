Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Kerkük kentinde yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Kerkük Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Afrasya Kamil, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde yerel saatle sabah 07.00'ye kadar sokağa...