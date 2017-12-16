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Kerkük'ten Irak'a yeni boru hattı

Bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgeleri Mesut Barzani'den geri alan Irak, inşa edilecek yeni petrol boru hattının detaylarını paylaştı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 14:06
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Kerkük'ten Irak'a yeni boru hattı

Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, yeni boru ağının ülkeyi boydan boya kat edeceğini, pahalı ve tehlikeli olan tanker taşımacılığını devre dışı bırakacağını söyledi.

Boru hattı, Irak'ın Türkiye'nin de aralarında yer aldığı komşularına göndereceği ham petrol sevkiyatında önemli bir rol oynayacak. Halihazırda Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giden bir boru hattı bulunuyor, 35 yıldır ülkede süren savaş ve çalkantı nedeniyle diğer boru hatları kapandı.

Kapananlar arasında Kürt bölgesini neredeyse bypass eden hat, Suriye'den Lübnan'a giden hat ve Suudi Arabistan üzerinden Kızıl Deniz'e ulaştıran hat bulunuyor. Bağdat yönetimi, Erbil'i devreden çıkaran eski boru hattını onarmaya başladığını Ekim ayı içerisinde duyurmuştu. Irak’tan Türkiye’ye gelen iki paralel boru hattı bulunuyor. Son 1 yıl içinde Irak’tan Türkiye’ye taşınan ham petrol miktarı 208 milyon varil.

Bunun yüzde 65’i Türkiye’den dünya pazarlarına gönderiliyor. Boru hatlarının toplam kapasitesi 553 milyon varil düzeyinde, 208 milyon varil kullanılıyor. Geride kalan 345 milyon varillik potansiyelin kullanılması halinde 20 milyar dolar gibi bir gelir getirebilir.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KerkükIrakPetrolBarzaniPeşmerge
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