Kıbrıs Rum Kesimi'nde mülteci alarmı

Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan Politis gazetesinin birinci sayfasından verdiği haberde, Kıbrıs'a giriş yapan sığınmacıların arasında cihatçıların da bulunabileceğine ilişkin bulguların, Lefkoşa'ya bağlı 'Kokkinotrimithia'daki (Koçinotrimitya) barınma merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında ortaya çıktığı belirtildi ve ele geçen bulguların, Rum güvenlik makamlarını ve ilgili birimleri kaygılandırdığına dikkat çekildi.

Kıbrıs Gazetesi'nin Politis'ten aktardığı bilgilere göre, cep telefonlarında, 'yakın zamanda Güney Kıbrıs'a gitmiş kişilerin ve bazı göçmenlerin ellerinde silah ve tabancalarla poz verdiği, hatta bir tanesinde cihatçı (IŞİD) üniforması net şekilde görülen fotoğraflar bulunduğunu' yazan ve elde ettiği iki fotoğrafı okurlarıyla paylaşan gazete, ele geçirilen bütün fotoğrafların incelemeye alındığını yazdı.

Sputnik'te yer alan haberde gazete, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Çalışma bakanları ile İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanının katılımıyla önceki gün Rum Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, cep telefonlarında bulunan bu fotoğraflar ve Suriye'deki rejim karşıtı örgütler konusunun masaya yatırıldığını belirtti. Habere göre ayrıca Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi, düzensiz göçmen akışının örgütlü olabileceğinden kaygı duyuyor.

Kıbrıs'ın bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmekte olduğunu ancak son dönemde artan mülteci akınının, ada nüfusuna oranla çok yüksek düzeylere ulaştığını söyleyen Adalet Bakanı Yonas Nikolau, "Bir ada olarak Kıbrıs mülteci destinasyonu haline gelemez.

Bütün veriler göçmenlerin büyük bölümünün Türkiye üzerinden geldiğini gösteriyor. Bu ülke AB'den mülteciler meselesini yönetmek için ekonomik yardım da alıyor, Türkiye bu konuda sorumluluk üstlenmeli" dedi.

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