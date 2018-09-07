Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93535
ALTIN
248.119
DOLAR
6.4325
STERLİN
8.3491
EURO
7.4481

Kıbrıs Rum Kesimi'nde mülteci alarmı

Kıbrıs Rum Kesimi basınında yer alan haberlere göre, son dönemde ülkeye ulaşan bazı düzensiz sığınmacıların terör örgütleriyle bağlantılı olabileceğini gösteren bulgulara ulaşıldığı belirtildi

07 Eylül 2018 Cuma 15:39
Kıbrıs Rum Kesimi'nde mülteci alarmı

Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan Politis gazetesinin birinci sayfasından verdiği haberde, Kıbrıs'a giriş yapan sığınmacıların arasında cihatçıların da bulunabileceğine ilişkin bulguların, Lefkoşa'ya bağlı 'Kokkinotrimithia'daki (Koçinotrimitya) barınma merkezinde yapılan rutin kontroller sırasında ortaya çıktığı belirtildi ve ele geçen bulguların, Rum güvenlik makamlarını ve ilgili birimleri kaygılandırdığına dikkat çekildi.

Kıbrıs Gazetesi'nin Politis'ten aktardığı bilgilere göre, cep telefonlarında, 'yakın zamanda Güney Kıbrıs'a gitmiş kişilerin ve bazı göçmenlerin ellerinde silah ve tabancalarla poz verdiği, hatta bir tanesinde cihatçı (IŞİD) üniforması net şekilde görülen fotoğraflar bulunduğunu' yazan ve elde ettiği iki fotoğrafı okurlarıyla paylaşan gazete, ele geçirilen bütün fotoğrafların incelemeye alındığını yazdı.

Sputnik'te yer alan haberde gazete, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Çalışma bakanları ile İstihbarat Teşkilatı (KİP) başkanının katılımıyla önceki gün Rum Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda, cep telefonlarında bulunan bu fotoğraflar ve Suriye'deki rejim karşıtı örgütler konusunun masaya yatırıldığını belirtti. Habere göre ayrıca Kıbrıs Rum Kesimi yönetimi, düzensiz göçmen akışının örgütlü olabileceğinden kaygı duyuyor.

Kıbrıs'ın bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmekte olduğunu ancak son dönemde artan mülteci akınının, ada nüfusuna oranla çok yüksek düzeylere ulaştığını söyleyen Adalet Bakanı Yonas Nikolau, "Bir ada olarak Kıbrıs mülteci destinasyonu haline gelemez.

Bütün veriler göçmenlerin büyük bölümünün Türkiye üzerinden geldiğini gösteriyor. Bu ülke AB'den mülteciler meselesini yönetmek için ekonomik yardım da alıyor, Türkiye bu konuda sorumluluk üstlenmeli" dedi.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç sandığa gidiyor
İsveç sandığa gidiyor
Sırp liderden 'Kosova talimatı'
Sırp liderden 'Kosova talimatı'
ABD: Kararınızı geri alın
ABD: Kararınızı geri alın
Bir Filistinli daha şehit oldu
Bir Filistinli daha şehit oldu
Devlet başkanı adayına bıçaklı saldırı
Devlet başkanı adayına bıçaklı saldırı
Floransa sokaklarında yemek yemek yasaklandı
Floransa sokaklarında yemek yemek yasaklandı
İran'da 5.6 şiddetinde deprem
İran'da 5.6 şiddetinde deprem
ABD, Hindistan’a baskı yapıyor
ABD, Hindistan’a baskı yapıyor
Nauru'dan Çin'e rest
Nauru'dan Çin'e rest
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim