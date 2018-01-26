Kıbrıs Rum tarafı sandık başına gidiyor

Seçimde son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in yanı sıra Akel'den Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak. GKRY'de kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunuyor.

Bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Bir önceki seçimde 545 bin Rum, 604 Kıbrıslı Türk oy kullanmıştı.

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 oy oranını geçememesi durumunda seçim, en çok oy alan iki aday arasında bir sonraki hafta tekrarlanacak. Anketler, Akel'in adayı Malas'ın oy oranının yüzde 23,1, bağımsız aday Papadopulos yüzde 22,6 olabileceğine işaret ediyor.

Analistler, Anastasiadis ile Papadopulos veya Malas'ın ikici tura kalabileceği yorumunu yapıyor.

Hem 2004'te Annan Planı'na "Evet" diyen hem de son beş yıllık döneminde eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs müzakerelerini yürüten Anastasiadis, kampanya sırasında başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin tüm sorumluluğunu Türk tarafına yüklemiş ve Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtmişti.