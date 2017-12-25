Kıbrıs'ta gündem seçimler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılacak "genel" seçim ile Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılacak “başkanlık” seçimi, Ada'da 2018 yılının en önemli gündemini oluşturacak.

KKTC, 7 Ocak’ta erken genel seçim yapılacak. Kamuoyu yoklamaları, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) seçimi önde götüreceğini gösteriyor.

Öte yandan seçim yarışına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 20 oy alan eski müzakereci Kudret Özersay’ın da dahil olmasıyla seçimden yine bir koalisyon hükümeti çıkacağı görüşü ağırlık kazanıyor.

Anketler, sağ iktidar partisi UBP’yi birinci parti olarak gösterse de seçimden çıkacak sonuca göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi’nin kuracağı sol koalisyon hükümetini de ihtimaller arasında gösteriyor.

Rum kesiminde seçimler 28 Ocak'ta

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 28 Ocak'ta ilk turu yapılacak olan seçimlerde ise son 5 yıldır müzakereleri yürüten muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile komünist AKEL partisinin desteklediği Stavros Malas ve Demokrat Parti’nin (DİKO) adayı Nikolas Papadopulos öne çıkıyor.

Kamuoyu yoklamalarında, seçimlerde ikinci tura Nikos Anastasiadis ile Nikolas Papadopulos’un ya da Anastasiadis ile Malas’ın kalması durumunda ikinci turu Rum lider Anastasiadis’in az farkla alacağı öngörülüyor.