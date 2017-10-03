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'Kıbrıs Türk tarafı tanınmalı'

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw , Kıbrıs'ta iki toplum temelinde tek bir devletin kurulması amacıyla yürütülen birleşme görüşmeleri "saçmalığına" bir son verilmesi gerektiğini ve ihtilafın çözümünün bölünmeden geçtiğini yazdı.

03 Ekim 2017 Salı 17:54
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'Kıbrıs Türk tarafı tanınmalı'

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Kıbrıs'ta iki toplum temelinde tek bir devletin kurulması amacıyla yürütülen birleşme görüşmeleri "saçmalığına" bir son verilmesi gerektiğini ve ihtilafın çözümünün bölünmeden geçtiğini yazdı.

Independent'a bir makale yazan Straw, Avrupa Birliği'nin (AB) 2004 yılında çözüm girişimlerinin sonucundan bağımsız olarak Kıbrıs'ın tamamını üye olarak kabul etmesini "bugüne kadar aldığı en kötü stratejik kararlardan biri" olarak nitelendirdi.

Kıbrıs'ın AB üyesi olduğu tarihte Straw'da İngiltere'nin dışişleri bakanlığını yürütüyordu. Straw, İşçi Partisi hükümetinde 2001 ile 2006 yılları arasında dışişleri bakanlığı yapmıştı. Straw, daha önce de çeşitli vesilelerle Kıbrıs'ta görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde bölünmenin gündeme getirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Eski bakan, "Buradaki temel sorun, Kıbrıslı Rumları anlaşmayı kabul etmeye teşvik edecek bir unsurun olmamasıdır. Avrupa Birliği (ne yazık ki İngiltere'nin de rızasıyla), Türk tarafıyla bir anlaşma olsun ya da olmasın Kıbrıs'ın 1 Mayıs 2004'te AB'ye katılmasını kabul ederek, bugüne kadarki en kötü stratejik kararlarından birine imza atmıştır" dedi.

DIŞ HABERLER

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ABIngiltere Eski Dışileri BakanıJack StrawKKTCKıbrıs
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