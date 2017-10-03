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'Kıbrıs Türk'ü azınlık olmayacak'

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, "Biz bu topraklarda kimseye yama olmayacağımızı yıllardır dile getiriyoruz sanırım artık dünya da olması gerekeni görmeye başladı" dedi.

03 Ekim 2017 Salı 17:05
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'Kıbrıs Türk'ü azınlık olmayacak'

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Biz her zaman tek bir şeye vurgu yaptık. Kıbrıs Türk Halkının bu topraklarda kendi kendini yönetme hakkı ve iradesi. Dönemsel olarak veya rüzgara göre değil her zaman, her yerde ve en başından beri altını çizdiğimiz tek bir kelime oldu bizim: Egemenlik. Halkımızın bu topraklar üzerindeki egemenlik hakkı.

Kısa bir zaman aralığında iki ayrı haber okuduk.

Birinci haber Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’nın okullarda dağıttığı formların üzerinde “Hangi azınlıktan olduğunuzu işaretleyin” kısmında birinci sırada “Kıbrıslı Türk” seçeneği konmuş olması. Nitekim Kıbrıs Rum liderliğinin bize nasıl baktığının en üst düzeyde ifadesi “Azınlık çoğunluğa hükmedemez” cümlesiyle Rum Lider Anastasiyadis tarafından daha önce de dile getirilmişti.

İkinci haber ise İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Straw’ın Independent’te yazdığı yazı: “Kıbrıs’ta çözüm adada iki ayrı devlet olduğunu kabul etmek ve Kıbrıs Türk Devletine Uluslararası tanınmışlık vermektir…”

Her iki habere de baktığım zaman senelerce bizi azınlık olarak görenlere boyun eğmeyip, kendi varlığımıza ve kendi egemenliğimize sahip çıktığımız için gurur duydum."

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
KKTCSerdar DenktaşKıbrısAzınlıkTürkler
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