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Kiliseler kapılarına kilit vuruyor

Hollanda'da son 50 yıldır kiliseye gidenlerin sayısındaki hızlı düşüş nedeniyle, boş kalan ve satılığa çıkarılan kilise sayısı artıyor

26 Ağustos 2018 Pazar 15:47
Kiliseler kapılarına kilit vuruyor

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık bin kilisenin daha boşalması bekleniyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Cemaatsiz kalan birçok kilise ya restoran - bar ya da ev, işyeri veya kapalı oyun alanına dönüştürüldü. Bazı binalar ise yıkılıyor. Hollanda'daki kilise binalarının geleceği konusunda bir tez hazırlayan araştırmacı Herman Wesselink'e göre, 2030 yılına kadar yaklaşık bin kilise binası daha cemaatsizlik nedeniyle boş kalacak. Hollandalı araştırmacıya göre, bunun ana nedeni nüfus haraketliliği ile ilgili değişiklikler.

Hollanda'da halkın son 50 yıldır kiliseden uzaklaşmaya başladığına işaret eden Wesselink, kilise cemaatinin giderek yaşlandığını ve yakın bir gelecekte biteceğini düşünüyor. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, bu sadece Katoliklerin sorunu değil. Protestan kiliseleri de cemaatin azalması nedeniyle kapılarına kilit vuruyor. Bazı kiliseler de satın alınıp camiye çevriliyor. Lahey'deki eski Protestan Thomas Kilisesi cemaati olmadığı için bir kaç yıl boş kalmıştı. Müslümanlar tarafından satın alınan kilise, şimdi cami olarak hizmet veriyor.
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