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Kim deneme sahasındaki platformu söktü

ABD merkezli Stimson Center adlı düşünce kuruluşu ile bağlantılı '38 North' adlı internet sitesi uydu fotoğraflarına dayanarak, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinde kullanılan bir platformun söküldüğünü duyurdu

07 Haziran 2018 Perşembe 17:25
Kim deneme sahasındaki platformu söktü

'38 North' adlı sitedeki raporda "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nisanda balistik füze ve nükleer silah denemelerini tek taraflı olarak durdurucağını açıklamasının ardından ticari uydulardan gelen yeni fotoğraflar, Kuzey Kore'nin Kusong kentinin kuzeyindeki Itha-ri Sürücü Eğitim ve Deneme Tesisi'ndeki füze platformunu yıktığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin savunma ve isithbaratı ile ilgili konularda yaptığı analizlerle tanınan Joseph S. Bermudez tarafından derlenen analize göre 19 Mayıs tarihli uydu fotoğrafları deneme sahasındaki yapıların yerinden taşındığını ve altyapı tesislerinin yıkıldığını gösterdi. Ancak raporda söz konusu tesislerin yıkılmasının Kuzey Kore'nin füze programını durdurduğuna yönelik bir gösterge olmayabileceği de belirtildi.

Raporda " Platformun yıkılmasının Kuzey'in füze programının bu kısmını durdurduğunun göstergesi mi olduğu yoksa Pyongyang'ın gelecekte benzer başka tesisler mi kurmayı mı planladığı belli değil" dendi. Merakla beklenen 12 Haziran tarihli  ABD Başkanı Donald Trump-Kim zirvesi yaklaşırken Kuzey Kore Koe Yarımadası'ndaki nükleer krizi sonlandırmayı bağlılığını göstermek için bilinen tek nükleer deneme tesisini geçen ay kapatmıştı.
DIŞ HABERLER

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