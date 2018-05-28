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Kim'in peşinden koşuyorlar

ABD Başkanı Trump ABD'den bir heyetin Kim'la yapılacak görüşmeye hazırlık için Kuzey Kore'ye gittiğini açıkladı

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:09
Kim'in peşinden koşuyorlar

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta iptal edildiğini açıkladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la 12 Haziran'da yapmayı planladığı zirvenin düzenlenebileceğinin sinyalini verdi. Trump ABD'den bir heyetin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapılacak  görüşmeye hazırlık yapmak için ülkeye gittiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Kuzey Kore'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Günün birinde büyük bir ekonomik güç haline gelecekler. Kim Jong Un da bu konuda benimle aynı görüşte" dedi. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta perşembe günü yaptığı açıklamada 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan Kim Jong Un ile yapacağı buluşmayı Kuzey Kore'nin "düşmanca tavrı" nedeniyle iptal ettiğini söylemiş, ancak Kuzey Kore doğrudan görüşme arzuladığını gösterince ilk açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden görüşmenin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Trump Cumartesi günkü açıklamasında ise "gelişmelerin olumlu yönde olduğunu ve 12 Haziranda Singapur'da buluşma hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığını" söylemişti. Kim Jong Un Cumartesi günü Güney Kore Devlet başkanı Moon Jae İn ile yaptığı sürpriz buluşmada Trump ile buluşma arzusunu yinelemişti.

Moon iki saat görüştüğü Kim'in, "ABD Başkanı ile başarılı bir buluşma yapıp savaş ve çatışma tarihine son vermeyi ve barış ve refah için işbirliği başlatmayı umduklarını" söylediğini belirtmişti. Kuzey Kore liderinin "tamamıyla nükleerden arınma kararlılığını" da dile getirdiğini kaydetmişti.
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