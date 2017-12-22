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'Kim olduğumuzu ABD iyi biliyor'

Kuzey Kore lideri Kim, "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" olduklarını açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit olduğunu "hiç kimsenin inkar edemeyeceğini" söyledi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:11
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'Kim olduğumuzu ABD iyi biliyor'

KCNA ajansının haberine göre, Kim, İşçi Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'yi "ABD'ye güçlü bir nükleer tehdit oluşturan stratejik ülke" sözleriyle nitelendirdi ve bunun inkar edilemeyeceğini belirtti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin kısa süre önce açıklanan Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni sert bir dille eleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı "ezici güç" ile yanıt vermeye hazır olduğu vurgulanan stratejinin, "Trump'ın suçlu yaradılışının" belgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Trump'ın Kore Yarımadası'nda nükleer savaş çıkarma planının farkında olmalı. Kötü niyetlerini ve dünyayla nasıl alay ettiğini maskelemeyi amaçlarken Washington'ın diyalog önerisinin arkasında yatan (Trump'ın) gerçek maksatlarını da görmeli." değerlendirmesi yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey KoreABD
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