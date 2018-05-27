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'Kim, planlanan zirveye sadık'

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleerden arınma taahhütünü tekrar teyit ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideriyle potansiyel bir zirve için müzakerelerin "çok iyi gittiği" yorumunda bulundu

27 Mayıs 2018 Pazar 16:27
'Kim, planlanan zirveye sadık'

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan zirveye ve "Kore Yarımadası'nın tamamen nükleerden arındırılmasına" sadık olduğunu söyledi. Kim ile cumartesi günü Panmunjom'da bir araya gelen Moon, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede Kim'in nükleerden arınma taahhütünü teyit ettiğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı, görüşmenin Kuzey Kore liderinin talebiyle yapıldığını, Kim'in ayrıca başarılı bir Kuzey Kore-ABD zirvesi için iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore lideriyle potansiyel bir zirve için müzakerelerin "çok iyi gittiğini" dile getirdi. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, hâlâ 12 Haziran'daki Singapur zirvesi üzerinde düşündüklerini ifade ederek, "çok fazla iyi niyetin" bulunduğu ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının "harika bir şey" olacağı değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı ayrıca Moon ile Kim arasındaki görüşmelerin "çok iyi gittiğini" kaydetti.

Moon Jae-in ve Kim Jong-un daha önce de 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Kuzey Kore ekonomik yardım beklemiyor

Öte yandan Kuzey Kore, nükleerden arınma karşılığında ABD'den ekonomik yardım beklediği yönünde Amerikan basınında çıkan haberleri yalanladı. Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin resmi Rodong Sinmun gazetesinde, ABD basın yayın kuruluşları Fox News TV, CBS ve CNN'in, "Kuzey Kore'nin ABD'nin taleplerini karşılaması halinde büyük ölçekli hükümet dışı yardım alabileceğine ilişkin palavra atma küstahlığında bulunduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Gazetenin editoryal yazısında, "ABD basını hâlâ Kuzey Kore'nin ekonomik yardım alma ümidiyle müzakere masasına geldiği yönünde kamuoyu oluşturuyor. Şunu netleştirelim. Kuzey Kore-ABD görüşmesini ilk isteyen ABD'dir. Ekonomik yardım meselesine gelince, Kuzey Kore asla bu beklentide değil." ifadesi kullanıldı. Yazıda ayrıca Kuzey Kore ile ABD ilişkilerindeki dramatik değişimin, tamamen Pyongyang'ın Kore Yarımadası'nda ve dünyada barış ve istikrar çabalarının sonucu olduğu yorumu yer aldı.
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