Kim sözünü tuttu, Trump caydı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Petersburg'daki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Rus lider Vladimir Putin'e, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore'nin bir açıklamasında 'öfkeli ve düşmanca ifadeler' yer aldığı gerekçesi ile ülkenin lideri Kim Jong-un'la planlanan görüşmesini iptal etmesini nasıl karşıladıkları da soruldu.

Putin soru üzerine "Bu haberi üzüntüyle karşıladık. Zira Kore yarımadasının tümünün nükleer silahlardan arındırılması sürecinin başlangıcı olabilecek bu adımın atılmasını merakla bekliyorduk" dedi. Rusya lideri şöyle devam etti: "Kim Jong-un önceden sözünü verdiği her şeyi yaptı. Kuzey Kore lideri, (Punggye-ri) nükleer deneme tesisindeki tünel ve mayınları bile patlattı.

Bunun ardından görüşmenin ABD tarafından iptal edildiğini öğrendik." Diğer taraftan ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyalogun yeniden başlayacağını ve görüşmenin gerçekleşeceğini umduklarını belirten Putin, Trump ve Kim görüşmedikçe Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefinin gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Bu arada Putin Trump'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin 2015'te imzalanan uluslararası anlaşmadan çekilmesini de eleştirdi. Atom bombası üretme ihtimalinin ortadan kaldırılması için uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında İran'a yönelik bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilme kararı hakkında Putin, "Anlaşmadan çekilmenin dayanağı nedir? Bunun içler acısı sonuçları olabilir" uyarısında bulundu.

Trump, 2015'te Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'den oluşan P5+1 grubunun müzakereleri sonucunda imzalanan anlaşmadan, İran'ın taahhütlerini yerine getirmediği iddiasını gerekçe göstererek çekilmişti. Anlaşmadan sonraysa İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltılmış ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum imha edilmek üzere Rusya'ya gönderilmişti.

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