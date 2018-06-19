Kim yine Çin'e gitti

Bu Kim'in Mart ayından bu yana Çin'e yaptığı 3. ziyaret oldu. Kim'in bundan önceki ziyaretinde başkent Pekin'de kaldığı Diaoyutai Devlet Misafirhanesi çevresinde çok sayıda polis aracı ve zırhlı araç olduğu görüldü. Dün sabah saatlerinde Pekin'e uçakla geldiği belirtilen Kim, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluştu. Trump ile Singapur zirvesi sonrası yayımlanan 4 maddelik ortak açıklamada Kim, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma" sözü vermişti.

Japon Nikkei gazetesi Kim-Şi Cinping görüşmesinde geçen haftaki Singapur zirvesinin ele alınacağını ayrıca Kim'in nükleer silahlardan arındırma sözü karşılığında ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesi için Çin'in yardımını aramasının beklendiğini yazdı. ABD ve Kuzey Kore arasındaki arabulucu rolü artan Çin, Singapur'daki zirvenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik yaptırımları azaltmayı düşünebileceğini belirtmişti.

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