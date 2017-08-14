Kim’den korkutan hamle

Kuzey Kore-ABD ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. ABD'ye bağlı Guam'ı nükleer füzeyle vuracağının sinyalini veren ve ABD Başkanı Trump ile sert bir atışma yaşayan Kim Jong-un, Çin, Rusya ve BM'deki temsilcilerini geri çağırdı. Uzmanlar bu hamlenin sonraki askeri adım hakkında karar aşamasında olunduğunu öne sürdü. Uzmanlara göre 3. Dünya Savaşı’nın tamtamları olarak tanımlanan restleşme sonrasında sakinleşen iki ülke lideri kapalı kapılar ardında planlar yapıyor. Tansiyon düşük gözükse de Kuzey Kore’den şaşırtan bir hamle geldi. Kuzey Kore, 3 kritik temsilcisini Pyongyang’a çağırdı. Kuzey Kore’nin Çin, Birleşmiş Milletler ve Rusya büyükelçileri, Ji Jae-ryong, Ja Song-nam ve Kim Hyong-jun’u çağırdığı ve saatler boyu süren toplantılara katıldıkları açıklandı. Pyongyang hükümetinin resmi ajansı Yonhap Haber Ajansı, “Kuzey Kore, üst düzey diplomatik isimlerin Pyongyang’a dönmesiyle birlikte bir toplantı yaptı.

Bu toplantı hala devam ediyor” yazarken toplantıya kaç büyükelçi ve temsilcinin katıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Bu toplantıyla birlikte Kuzey Kore’nin gelecek hamleleri ve atacağı askeri adımları tasarladığı tahmin ediliyor. Toplantının ardından Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer testi veya füze saldırısı hakkında yeni bir gelişme yaşanacağı öne sürüldü.

Nükleer savaşa ramak yok

Öte yandan Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) başkanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile çok yakın zamanda bir nükleer savaş tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Mike Pompeo, Pyongyang'ın silah programının alarm verici bir seviyeye ulaştığını, yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesinin de şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak bir nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğuna ilişkin soruya, "çok daha yakınlar" yanıtını verdi. Mike Pompeo, "Bu amaca doğru endişe verici bir hızla ilerliyorlar" dedi.

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