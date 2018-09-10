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'Kimyasal' komploya Almanya'da katılacak

Suriye'de yeniden kimyasal bir saldırı düzenlenmesi durumunda Almanya'nın misilleme harekâtlarına katılabileceği belirtiliyor

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:02
'Kimyasal' komploya Almanya'da katılacak

Suriye'de yeniden kimyasal bir saldırı düzenlenmesi durumunda Almanya'nın misilleme harekâtlarına katılabileceği belirtiliyor. Almanya Savunma Bakanlığı seçenekleri gözden geçiriyor. Almanya'nın böyle bir durumunda ABD, Fransa ve İngiltere tarafından kurulan koalisyona katılabileceğine dikkat çekildi.

ABD'nin Almanya'nın muhtemel tutumuyla ilgili sorusu üzerine Savunma Bakanlığı'nda çeşitli seçeneklerin gözden geçirildiği, keşif uçuşlarından zarar analizi ve askeri operasyonlara kadar bütün ihtimallerin ele alındığı kaydedildi.

Haberde Şam rejiminin sivil halka karşı kimyasal silah kullanması durumunda Alman hava kuvvetlerinin ABD, Fransa ve İngiltere ile birlikte hükümet kuvvetlerinin askeri altyapısını tahrip operasyonlarına katılabileceği ve acil müdahale gerektiği takdirde meclisin haberdar edileceği de yer aldı.

Alman Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının ortak açıklamasında Suriye'deki durumun son derece endişe verici olduğu ve Almanya'nın Amerikan ve Avrupalı müttefikleri ile sürekli olarak farklı kriz senaryolarına nasıl ortak tepki gösterilebileceğini görüştüğü belirtildi.

Amacın durumdan etkilenen siviller için felaket anlamına gelen ortamın daha da tehlikeli hale gelmesini ve Esad rejiminin geçmişte olduğu gibi yeniden halkına karşı kimyevi silah kullanmasını önlemek olduğu da ortak açıklamada yer aldı. DIŞ HABERLER
 

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