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KKTC'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen törenlerle kutlandı

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:51
KKTC'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı

Lefkoşa'da düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıtkabir'den getirilen toprak, Boğaz Şehitliği'nde şehitlerin toprağına karıştırılmak üzere Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Meclis Başkan Yardımcısı Töre’ye sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyonundan (BRT) yaptığı konuşmada, bugünün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 99. yıl dönümü olduğunu belirterek, bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin üzerinden neredeyse bir asır geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının da Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek içselleştirdiğini dile getiren Özyiğit, “Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi de O’nun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir.

Yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizin Atatürk'ün çizdiği yol doğrultusunda ilerleyeceğine, ülkesine sahip çıkarak kendini her alanda geliştirerek, çok daha sağlam temeller üzerinde ileriye taşıyacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
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