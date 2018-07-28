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KKTC'de FETÖ operasyonu

Türkiye'de FETÖ'den arandığı tespit edilen yaklaşık 45 kişi Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzereyken Cuma gecesi KKTC polisinin aldığı ihbar üzerine yakalandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:53
KKTC'de FETÖ operasyonu

KKTC'de emniyet görevlileri, ihbar üzerine Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye'de aranan bazı FETÖ zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yaptığı operasyonla yakalanan FETÖ firarileri Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi.

Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk etti.

Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 günlük gözaltı kararı verdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KKTCFetö
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