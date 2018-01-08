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KKTC'de sandıkları açıldı! işte seçim sonuçları...

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek için 2.5 yıl aradan sonra bir kez daha sandığa gitti. 14. kez sandık başına giden KKTC'de Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 00:25
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KKTC'de sandıkları açıldı! işte seçim sonuçları...

KKTC'deki seçimlerde devasa oy pusulası dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Kıbrıs Türk siyasi tarihinde halk, 1976'dan beri ara seçimler dahil 14'üncü kez milletvekillerini belirlemek için tercihini yaptı.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. KKTC'de vatandaşlar saat 18.00'e kadar oy kullanabildi.

Her 491 KKTC'liden biri aday

Milletvekilliği erken genel seçiminde, toplam 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ile 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi’nde yer almak için yarıştı. Böylece her 491 KKTC'liden biri seçimlerde aday oldu. 

Partiler, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt’tan 4, Lefke'den 2 ve İskele’den de 5 milletvekilliği için mücadele etti. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı buluyor.

Oy verme işleminin 18.00'de tamamlanmasıyla hemen oy sayımına geçildi.

Yeni seçim sistemi nedeniyle oy verme işlemleri ve sonuçların açıklanması geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi dikkat çekti. Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi de, oy verme ve sayım süresini de uzattı.

Mühür partiye, tercih adaya avantaj sağladı

KKTC seçim sistemine göre, seçmenler oylarını, mühür, mühür tercih ve karma olmak üzere 3 şekilde kullandı. Sadece mühür vurulması durumunda başka herhangi bir işleme gerek duyulmadı.

Kuzey Kıbrıs'ta sandıktan 'koalisyon' çıktı

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek üzere Kıbrıslılar sandık başına gitti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu. Sonuçlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor.

190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı.

Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2018 01:30
Anahtar Kelimeler:
KKTCKıbrısKıbrıs Türk Halkı
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