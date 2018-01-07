KKTC'de seçim günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bugün Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim yapılıyor.

KKTC'de 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ve 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi’nde yer almak için yarışacak.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den 5 milletvekilliği için yarışacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre Meclis'te temsil edilme şansı bulacak.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan seçim takvimi uyarınca seçim yasakları bugün saat 19.00'a kadar devam edecek.

Ülke genelinde bugün sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam 18.00'e kadar devam edecek. Seçimlerde, Lefkoşa'da 219, Gazimağusa'da 185, Girne’de 149, Güzelyurt'ta 55, İskele'de 82 ve Lefke'de de 29 olmak üzere toplam 719 sandık bulunacak.

Her sandıkta ilçe seçim kurullarınca düzenlenen kursta eğitim alan 3'er görevli, ayrıca siyasi partilerin gözlemcileri görev yapacak. Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının personeli de işbaşında olacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) seçmenlerden oy talep ederken, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) seçimi boykot çağrısında bulundu.

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