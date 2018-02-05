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KKTC'de yeni Bakanlar Kurulu

Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Lefkoşa Milletvekili Erhürman'ın başbakanlığındaki dört partili yeni koalisyon hükümetini onayladı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:42
KKTC'de yeni Bakanlar Kurulu

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Hükümeti kurma görevi alan CTP Genel Bakanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Kabinede yer alan isimler şöyle:

Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP)

Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP)

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP)

Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KKTCKıbrısHÜKÜMET
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