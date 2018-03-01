'KKTC tanınmadan asla masaya oturulmamalı'

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, BM yetkililerinin yeniden bir görüşme süreci başlatma gayretlerinin Kıbrıs’ın yaşanmış gerçekleri esasına dayandırılması gerektiğini belirterek, bunun için de 44 yıldır kökleşen bu yapının ve iki devletli çözüm gerçeğinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Bora, Barış Harekatı’ndan itibaren 44 yıldır Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenin var olduğunu, yaşanan gerçekler dikkate alındığında çözümün nasıl olması gerektiğinin kendiliğinden ortaya çıktığını ifade etti.

Bora, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle gasp eden cumhuriyetin eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını aynı yöntemlerle dışlayan Güney Kıbrıs Rum yönetimini sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru yönetimi olarak tanımaya devam edenlerin” çözümsüzlüğün başlıca nedeni olduklarını kaydetti.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL