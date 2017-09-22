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'KKTC tanınmadan masaya oturulmamalı'

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Crans-Montana’daki sonuçtan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan masaya oturulmaması gerektiğini kaydetti.

22 Eylül 2017 Cuma 15:56
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'KKTC tanınmadan masaya oturulmamalı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmadan masaya oturulmaması gerektiğini ifade eden Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı açıklamada, “Bunun dışında masaya oturmak beyhudedir. Kıbrıs Türk halkının haklı davasında zaman kaybettirmektedir. Dolayısı ile tanınma süreci derhal başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının görüşme süreçlerinden bıkıp usandığını kaydeden Bora, Rum tarafının iki kez deneyip başaramadığı soykırımı gerçekleştirmek için gerekli koşulları yaratma peşinde olduğunu ifade etti.

Bora, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’ın tümüne gelen barış, huzur ve güven ortamının 43 yıldır kesintisiz devam etmesinin dikkate alınması ve unutulmaması gereken önemli bir unsur olduğunun altını çizdi.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
KKTCYılmaz BoraKıbrıs
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